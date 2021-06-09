Россиянина задержали в Швейцарии по запросу США об экстрадиции

ЖЕНЕВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцарские власти арестовали российского гражданина Владислава Клюшина по запросу США, которые обвиняют его в незаконной торговле и добиваются выдачи. Об этом заявила в среду ТАСС официальный представитель Федерального управления юстиции Швейцарии Ингрид Райзер.

"По распоряжению Федерального управления юстиции и в связи с запросом США, российский гражданин Владислав Клюшин был арестован в кантоне Вале 21 марта 2021 года и помещен под экстрадиционный арест", - сказала она. Во время допроса россиянин "заявил, что он против экстрадиции в США".

В свою очередь посольство США в Берне 19 апреля "направило официальный запрос о выдаче Клюшина на основе двустороннего соглашения об экстрадиции", продолжила Райзер. "Клюшин обвиняется в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов вместе с несколькими сообщниками", - пояснила официальный представитель. Она подчеркнула, что Федеральное управление юстиции является первой инстанцией, принимающей решение об экстрадиции иностранцев. Однако в отношении принятого решения может быть подана апелляция в Федеральный уголовный суд. В свою очередь его постановление может быть обжаловано в Федеральном суде, являющемся вышей судебной инстанцией страны.

В посольстве России в Швейцарии ТАСС в среду подтвердили "факт задержания в марте этого года российского гражданина по экстрадиционному запросу США". Как заявил пресс-секретарь посольства Станислав Смирнов, "с самого начала посольством был организован консульский доступ к российскому гражданину". "Консульский отдел посольства и генеральное консульство России в Женеве посещали его, находятся в контакте с ним и его адвокатами. Его права соблюдаются в соответствии с законом", - заключил представитель посольства.