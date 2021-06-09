{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Наказание для блогера Mellstroy по делу об избиении девушки попросят в суде 23 июня

После выступления прокурора перед вынесением приговора суд планирует выслушать потерпевшую, подсудимого и его защиту

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Гособвинение 23 июня запросит наказание блогеру Андрею Буриму (Mellstroy), обвиняемому в избиении девушки во время прямого эфира в интернете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

"Судебное заседание отложено до 14:00 23 июня для подготовки к прениям сторон", - сказала собеседница агентства. После выступления прокурора перед вынесением приговора суд планирует выслушать потерпевшую, подсудимого и его защиту.

Мировой суд участка № 376 Пресненского района Москвы рассматривает дело в отношении Бурима по существу. Сам факт избиения девушки подсудимый подтверждает, но считает, что его дело должно квалифицироваться как административное правонарушение, так как хулиганских побуждений, по его словам, у него не было. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

19 октября 2020 года около двух часов ночи блогер в апартаментах в башне "Москва" комплекса "Москва-Сити" во время прямой трансляции на одном из видеохостингов в присутствии гостей несколько раз ударил девушку лицом об стол. После этого молодой человек оттолкнул ее, и она упала на пол. Он находится под подпиской о невыезде.

Теги
Россия
Глава СК назначил служебные проверки из-за волокиты в деле клиники "Медицина 24/7"
Следователи отстранены от работы, дело передано в центральный аппарат ведомства
Читать полностью