Наказание для блогера Mellstroy по делу об избиении девушки попросят в суде 23 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Гособвинение 23 июня запросит наказание блогеру Андрею Буриму (Mellstroy), обвиняемому в избиении девушки во время прямого эфира в интернете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

"Судебное заседание отложено до 14:00 23 июня для подготовки к прениям сторон", - сказала собеседница агентства. После выступления прокурора перед вынесением приговора суд планирует выслушать потерпевшую, подсудимого и его защиту.

Мировой суд участка № 376 Пресненского района Москвы рассматривает дело в отношении Бурима по существу. Сам факт избиения девушки подсудимый подтверждает, но считает, что его дело должно квалифицироваться как административное правонарушение, так как хулиганских побуждений, по его словам, у него не было. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

19 октября 2020 года около двух часов ночи блогер в апартаментах в башне "Москва" комплекса "Москва-Сити" во время прямой трансляции на одном из видеохостингов в присутствии гостей несколько раз ударил девушку лицом об стол. После этого молодой человек оттолкнул ее, и она упала на пол. Он находится под подпиской о невыезде.