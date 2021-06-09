Приговор аспиранту МГУ Мифтахову по делу о поджоге оставили без изменений

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным приговор в отношении осужденного на шесть лет колонии аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова по делу о нападении на один из московских офисов "Единой России" в январе 2018 года. Как уточнили ТАСС в суде, приговор вступил в законную силу.

"Апелляционные жалобы защиты отклонены. Суд постановил исключить из осуждения применение предмета, используемого в качестве оружия - дымовой пиротехнический факел. В остальном приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу", - сказала собеседница агентства.

18 января Головинский суд Москвы приговорил Мифтахова к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия. Двое других фигурантов дела - Елена Горбань и Андрей Ейкин - получили четыре и два года условно соответственно.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ "Вандализм" и позднее переквалифицировано на статью "Хулиганство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. По данным следствия, фигуранты разбили окно в офисе "Единой России" в Ховрине 31 января 2018 года. Как следует из обвинения в окончательной редакции, молодые люди на момент совершения преступления были активистами незарегистрированного межрегионального леворадикального анархистского движения "Народная самооборона". Ущерб по делу составил 48 тыс. рублей.