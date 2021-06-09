{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Приговор аспиранту МГУ Мифтахову по делу о поджоге оставили без изменений

Приговор вступил в законную силу

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным приговор в отношении осужденного на шесть лет колонии аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова по делу о нападении на один из московских офисов "Единой России" в январе 2018 года. Как уточнили ТАСС в суде, приговор вступил в законную силу.

"Апелляционные жалобы защиты отклонены. Суд постановил исключить из осуждения применение предмета, используемого в качестве оружия - дымовой пиротехнический факел. В остальном приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу", - сказала собеседница агентства.

18 января Головинский суд Москвы приговорил Мифтахова к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия. Двое других фигурантов дела - Елена Горбань и Андрей Ейкин - получили четыре и два года условно соответственно.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ "Вандализм" и позднее переквалифицировано на статью "Хулиганство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. По данным следствия, фигуранты разбили окно в офисе "Единой России" в Ховрине 31 января 2018 года. Как следует из обвинения в окончательной редакции, молодые люди на момент совершения преступления были активистами незарегистрированного межрегионального леворадикального анархистского движения "Народная самооборона". Ущерб по делу составил 48 тыс. рублей.

Теги
Россия
Глава СК назначил служебные проверки из-за волокиты в деле клиники "Медицина 24/7"
Следователи отстранены от работы, дело передано в центральный аппарат ведомства
Читать полностью