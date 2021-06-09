В Туве возбудили дело после нападения на инспектора ДПС

ТАСС, 9 июня. Следователи возбудили уголовное дело после нападения на инспектора ДПС в Кызыле. Полицейский 1,5 км провисел на подножке автомобиля нарушителя, а в это время водитель и пассажиры били его, сообщили в среду в МВД по Туве на своей странице "ВКонтакте".

Во время патрулирования в Кызыле наряд ДПС обратил внимание на автомобиль JAC T6 с группой молодых людей. В ходе проверки документов сотрудник ГИБДД выявил признаки алкогольного опьянения у водителя, требование последовать в машину ДПС мужчина проигнорировал и поспешно завел двигатель. Инспектор попытался вытащить ключ из замка зажигания, однако в это время поднятое водителем боковое стекло зажало сотрудника полиции. На размещенном на странице видео видно, что инспектор повис на подножке автомобиля.

"Находившиеся в салоне нетрезвые участники дорожного движения, включая самого водителя и пассажиров, оказали физическое сопротивление и напали на инспектора ДПС, нанося ему множественные удары кулаками и ногами. После погони на полтора километра автомобиль был задержан. Участники нападения были задержаны и доставлены в дежурную часть полиции. Нарушителями закона оказались четыре мужчины и три женщины в возрасте от 25 до 30 лет. По результатам проверки управления СК России по Республике Тыва было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - говорится в сообщении.

Также в отношении водителя - 30-летнего безработного жителя Кызыла - собраны административные материалы по фактам отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и движения во встречном направлении по дороге с односторонним движением. В МВД уточнили ТАСС, что инспектор получил ушибы головы.