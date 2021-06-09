В Якутии возбудили дело о халатности педагогов после неоказания медпомощи школьнику

ТАСС, 9 июня. В Якутии возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения должностных обязанностей педагогами школы-интерната в селе Мындаба района Усть-Алданский улус, где 12-летнему мальчику вовремя не оказали медицинскую помощь. Помимо этого, трое детей подвергались издевательствам со стороны воспитанников. Об этом в среду сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Республике Саха (Якутия).

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность", по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Мындабинская СОШ" своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 18 февраля 12-летний школьник получил закрытый перелом голени во время тренировки в спортзале. Он обратился с жалобами на боль в ноге к педагогам, но ему не оказали своевременную медицинскую помощь. Кроме того, следователи установили, что трое детей в возрасте 12, 14 и 15 лет систематически подвергались вымогательствам и издевательствам со стороны других воспитанников интерната. "По данным фактам вымогательств с угрозой применения насилия и с его применением возбуждены уголовные дела в отношении несовершеннолетних воспитанников интерната", - добавили в сообщении.

На данный момент в рамках уголовного дела о халатности проводят следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.