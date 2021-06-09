В Казани возбудили дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении бывшего мирового судьи

ТАСС, 9 июня. Уголовное дело возбудили в отношении бывшего мирового судьи Ново-Савиновского района Казани. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"Возбуждено уголовное дело в отношении мирового судьи Ново-Савиновского района города Казани в отставке по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием своего служебного положения"", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, мужчина и его подельник решили незаконно сбывать наркотические средства, намереваясь использовать служебное положение - один из них имеет статус судьи. В мае 2020 года деятельность мужчин пресекли после того, как они забрали наркотическое вещество из тайника для последующего сбыта.

"В Зеленодольском районе в автомобиле, на котором передвигались фигуранты дела, сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен сверток с наркотическими средствами", - уточнили в сообщении.