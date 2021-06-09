СМИ: все горняки в обрушившейся на севере Мексики шахте погибли

МЕХИКО, 9 июня. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела еще троих горняков под завалами в шахте в районе Мускис в штате Коауила на севере Мексики. Об этом сообщил в среду телеканал Televisa со ссылкой на участников операции. В шахте на момент обрушения находились семь человек, тела четырех из них были найдены и извлечены на поверхность ранее.

К настоящему времени официально была подтверждена гибель пяти человек. Обрушение породы на шахте произошло 4 июня. Власти оперативно начали поисково-спасательную операцию, задействовав десятки людей. Окончательных данных о причинах трагедии пока обнародовало не было.

В Коауиле 19 февраля 2006 года на угольной шахте "Паста-де-Кончос" прогремел взрыв, отрезавший путь на поверхность 65 горнякам. Спасательная операция не принесла результатов. В конце того же месяца руководство компании, которой принадлежала шахта, объявило, что шансов выжить у оказавшихся в ловушке людей нет. Вскоре после этого было принято решение прекратить добычу угля на этом предприятии.