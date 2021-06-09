Суд продлил редакторам журнала DOXA меру пресечения до 14 сентября

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду продлил до 14 сентября меру пресечения в виде запрета определенных действий для четверых редакторов независимого студенческого журнала DOXA. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении до 14 сентября меры пресечения в виде запрета определенных действий для Анны Гутниковой, Армена Арамяна, Владимира Метелкина и Наталии Тышкевич", - сказала собеседница агентства.

Четыре фигуранта дела содержатся под мерой пресечения о запрете действий, главным среди которых остается запрет на выход из дома за исключением двухчасовых ежедневных прогулок с 8 до 10 утра. Также обвиняемым запрещено пользоваться средствами связи, общаться с другими фигурантами дела.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего"). Вину все четверо не признают. Они проходят по одному делу с главой штаба Алексея Навального Леонидом Волковым. По этому делу в феврале и марте велись допросы несовершеннолетних участников несогласованных акций в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах.