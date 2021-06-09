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Суд в Москве отказался арестовывать экс-главу "Трансфин-М" Зотова

Речь идет о деле о хищении 1 млрд рублей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отказался отправить под стражу бывшего генерального директора ПАО "Трансфин-М" Дмитрия Зотова по делу о хищении 1 млрд рублей, предприниматель был отпущен в зале суда. Об этом сказано в тексте решения суда, с копией которого ознакомился ТАСС.

"Суд постановил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зотова оставить без удовлетворения. Ходатайство стороны защиты об избрании ему иной меры пресечения оставить без удовлетворения", - сказано в решении суда.

При этом Зотов находится под подпиской о невыезде по другому уголовному делу.

Как сообщили в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД, Зотов был задержан в Москве по подозрению в хищении 1 млрд рублей. Это второе уголовное дело в отношении бизнесмена, пока он проходит по нему подозреваемым.

Первое уголовное дело Зотова, возбужденное в августе 2019 года за мошенничество в особо крупном размере, связано с незаконным перенаймом имущества данной компании на подконтрольную фирму.

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