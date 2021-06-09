Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июня. /ТАСС/. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе хутора Уютного Пролетарского района Ростовской области. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 20:58 мск поступила информация о жесткой посадке легкомоторного самолета в районе хутора Уютного Пролетарского района", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в результате ЧП пострадал пилот. Медики забрали его в центральную районную больницу Пролетарского района. Врачи учреждения рассказали, что летчик находится в состоянии средней тяжести, угрозы его жизни нет, ему оказывается вся необходимая медпомощь.

В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры ТАСС сообщили, что на место ЧП выехали сотрудники надзорного ведомства для уточнения обстоятельств произошедшего.