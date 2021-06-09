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Российский военный погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии

Еще трое госпитализированы
Здание Министерства обороны РФ Александр Щербак/ТАСС
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Здание Министерства обороны РФ
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Один российский военнослужащий погиб, еще трое госпитализированы в результате подрыва бронеавтомобиля в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"9 июня при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасеке Сирийской Арабской Республики произошел подрыв бронеавтомобиля на неустановленном взрывном устройстве. В результате подрыва один российский военнослужащий от полученных травм скончался. Следовавшие с ним в автомобиле три российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что жизни пострадавших ничто не угрожает.

"Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку", - заявили в министерстве.

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