Суд назначил запрет определенных действий экс-директору завода "Звезда" по делу о растрате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Невский районный суд Санкт-Петербурга назначил бывшему генеральному директору завода "Звезда" Михаилу Лобину запрет определенных действий по уголовному делу о присвоении и растрате 142 млн рублей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Лобину запрещено покидать жилище с 22:00 до 07:00, общаться с потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми по данному уголовному делу, использовать интернет", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что Лобину предъявили обвинение по статье о присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 142 млн рублей. Лобин против такой меры пресечения не возражал. Запрет действий суд установил до 8 августа.

Согласно поступившим в суд материалам дела, его обвиняют в том, что он в период работы гендиректором в 2014-2015 годах вместе с пока неустановленными лицами вывел деньги из бюджета предприятия на счета фирм-однодневок.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в среду у трех бывших руководителей "Звезды" - экс-председателя совета директоров, бывшего гендиректора и бывшего замгендиректора проведены обыски по делу о присвоении и растрате. Как уточнили ТАСС в пресс-службе судов, других фигурантов по данному делу в среду в суд не доставляли.

Петербургский завод "Звезда" основан в 1932 году и является разработчиком и производителем дизельных двигателей для судов, железнодорожного транспорта и промышленных агрегатов.