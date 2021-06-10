Источник: аппарат ИВЛ не был причиной пожара в реанимации рязанской больницы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), по предварительной информации, не был источником пожара в реанимации Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко в Рязани. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.

"На данный момент предварительно установлено, что причина не в аппарате ИВЛ, он загорелся уже после", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что точные причины будут установлены в ходе экспертиз. По его словам, непосредственно в очаге пожара оказалась кровать на электроприводе, на которой лежала 72-летняя женщина, подключенная к аппарату ИВЛ.

Он пояснил, что в данном помещении находилась одна пациентка, она погибла. Еще два человека из других палат погибли от отравления продуктами горения. Но большинство пациентов реанимации были спасены, все они были подключены к кислороду, а корпус больницы во время спасения людей оставался подключенным к электричеству.

Ранее источник сообщил, что изучается версия о том, что проблема могла возникнуть в электроприводе кровати, от которого пошло возгорание.