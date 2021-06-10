На МКАД неизвестные напали на перевозчика денег

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Неизвестные напали на перевозчика денег на МКАД, разбили его машину и ограбили. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные с битами на МКАД напали на автомобиль перевозчика денег, разбили автомобиль и ограбили мужчину. Сам перевозчик не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время устанавливается, какая сумма похищена и откуда денежные средства.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента, добавив, что по данному факту проводится проверка.