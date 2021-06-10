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В Перу 17 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье

Еще шесть человек получили ранения

ГАВАНА, 10 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в северной части Перу. Об этом в среду сообщила на своем сайте радиостанция Erepepe.

По ее данным, инцидент произошел в провинции Либертад. Водитель автобуса, перевозившего 33 человека, не справился с управлением, и транспортное средство упало в ущелье с высоты 200 метров. В результате ДТП шесть человек получили ранения, они доставлены в больницы. В настоящий момент спасатели ведут поиски пропавших.

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