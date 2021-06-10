Прокуратура Японии предъявила обвинения помощнику капитана траулера "Амур"

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. Японская прокуратура предъявила обвинения в халатности, повлекшей гибель людей, третьему помощнику капитана российского траулера "Амур", столкнувшегося в конце мая с японской рыболовецкой шхуной. Об этом в четверг ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ в Саппоро.

"Третьему помощнику капитана были предъявлены официальные обвинения", - сказал сотрудник генконсульства. В диппредставительстве отметили, что 38-летнему третьему помощнику Павлу Добрянскому, который в момент столкновения стоял на вахте, были предъявлены обвинения в халатности и ненадлежащем управлении судном, которые повлекли за собой гибель трех человек.

В генконсульстве ранее сообщали, что наказание по этим статьям обвинения предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн иен (около $10 тыс. по текущему курсу). На этой неделе береговая охрана японского города Момбэцу также направила документы в прокуратуру на капитана японской шхуны "Хокко-мару - 8", с которой столкнулся "Амур". Его также подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном, которые повлекли за собой гибель трех человек, однако к настоящему времени информации о его задержании или предъявления ему обвинения не поступало.

2 июня окружной суд северного города Асахикава постановил задержать "Амур" для обеспечения гарантий внесения залога в связи с иском о компенсации ущерба. Власти Японии изъяли у экипажа документы, которые необходимы для продолжения плавания.

Амур и "Хокко-мару - 8" столкнулись 26 мая в 23 км от побережья острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти рыбаков, находившихся на шхуне, погибли. "Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске.