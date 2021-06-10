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В Комсомольске-на-Амуре задержали чиновника за взятку при реконструкции набережной

Мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки

ХАБАРОВСК, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали чиновника за взятку в несколько миллионов рублей при выполнении работ по реконструкции набережной в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в порядке ст. 91, 92 УПК РФ задержан директор краевого государственного бюджетного учреждения "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур", подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, являясь представителем заказчика по выполнению работ по реконструкции набережной, потребовал от субподрядчика передать ему взятку в сумме нескольких миллионов рублей за выполнение действий в интересах этой строительной организации. Руководство субподрядной организации сообщило об этом в УФСБ России по Хабаровскому краю. Все дальнейшие переговоры велись под контролем оперативных служб, подозреваемый получил первую часть взятки, после чего был задержан.

"Следствием заявлено перед судом ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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Хабаровский край
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