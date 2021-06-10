Подросток, найденный в Хакасии с тяжелыми травмами, сам упал с крыши дома

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Подросток из Тувы, которого в начале июня нашли с тяжелыми травмами в Саяногорске в Хакасии, дал показания и рассказал, что сам упал с крыши. Об этом говорится в сообщении управлении Следственного комитета по Хакасии и Красноярскому краю.

Ранее сообщалось, что 17-летнего подростка из Тувы, обучавшегося в Саяногорске в местном техникуме, обнаружили утром 3 июня жители. У него были тяжелые травмы, и он впал в кому.

"Согласно показаниям, данным потерпевшим, в ночное время 2 июня 2021 года он, прогуливаясь по городу Саяногорску, встретил ранее неизвестного мужчину, с которым познакомился и употребил алкогольный напиток, после чего мужчина ушел. Продолжая прогулку, юноша заметил проходивших мимо троих незнакомых мужчин и решил переждать пока они уйдут. Для этого он перелез через забор, ограждающий двухэтажный дом, поднялся по лестнице на крышу дома, чтобы посмотреть ушли ли прохожие, в этот момент поскользнулся и упал с крыши", - сообщили в ведомстве. При этом подросток сообщил, что никаких противоправных действий в отношении него не совершалось.

Он был допрошен с разрешения лечащего врача и в присутствии своего отца. Как уточнили ТАСС в Следственном комитете, показания подростка соответствуют обстоятельствам, установленным в ходе расследования. При этом уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) не прекращено. "Ждем результаты судебных экспертиз", - сообщил собеседник агентства.

Ранее врио главы Тувы Владислав Ховалыга сообщал, что для выяснения обстоятельств случившегося в Хакасию выезжала рабочая группа под руководством первого заместителя министра общественной безопасности республики Александра Харченко.