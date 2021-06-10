Reuters: при крушении военного самолета в Мьянме погибли 12 человек

ТАСС, 10 июня. По меньшей мере 12 человек погибли при крушении в четверг военного самолета в районе города Мандалай в Мьянме. Об этом со ссылкой на пожарную службу города сообщило агентство Reuters.

Информация о типе воздушного судна пока не приводится.

Ранее об этом также сообщило агентство "Синьхуа".

Вместе с тем китайский телеканал CGTN со ссылкой на местные СМИ сообщил, что на борту разбившегося самолета находились 16 человек.

В новость были внесены изменения (6:56 мск) — добавлена информация о количестве погибших.