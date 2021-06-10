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Прокуратура на Сахалине проводит проверку по факту загрязнения навозом двух нерестовых рек

Правительство области ранее взяло ситуацию под контроль

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Прокуратура в четверг организовала проверку по поводу загрязнения рек Средняя и Сусуя на юге Сахалина, сообщили журналистам в пресс-службе областного надзорного ведомства.

В среду местные жители выложили в социальные сети видеозаписи, в которых жаловались на сильный неприятный запах коровьего навоза, исходящий от ручьев рядом с селами Троицкое и Новотроицкое Анивского городского округа. Эти ручьи впадают в две реки, являющиеся нерестовыми, а также в Анивский залив, в котором летом купаются отдыхающие.

"Прокуратурой с привлечением специалистов Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора организованы надзорные мероприятия <...>. По итогам проверки при наличии оснований буду приняты меры прокурорского реагирования", - рассказали в пресс-службе.

Областные власти сообщили журналистам, что по мелиоративным каналам от животноводческого комплекса "Грин Агро-Сахалин" течет субстанция, имеющая характерный запах коровьего навоза. На территории комплекса имеются открытые лагуны с навозом, предназначенным для перекачивания на сельскохозяйственное поле. Из-за негерметичности трубопровода имеются множественные утечки. Пробы воды в реках уже отобраны и отправлены на исследование. Правительство области взяло ситуацию под контроль.

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