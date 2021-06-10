Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Шесть человек стали жертвами аварии с автобусом в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"Шесть человек погибли в ДТП с автобусом. Транспортное средство спускалось с большой горы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, 15 человек получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу. "Автобус марки ПАЗ перевозил рабочих на местное предприятие. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, он протаранил ворота и совершил наезд на находившихся на остановке [людей]", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе регионального ГИБДД сообщили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как уточнил ТАСС руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, на месте работают представители руководства районного ОВД и ГИБДД.