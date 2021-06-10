Следователи выехали на место ДТП с автобусом в Свердловской области

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Следователи СУ СКР по Свердловской области приступили к осмотру места аварии с автобусом в Свердловской области, в которой погибли шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

"Сотрудники следственного отдела по ЗАТО город Лесной СКР выехали на место происшествия по факту ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погибли несколько человек", - сказал собеседник агентства. Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося, определиться с возбуждением уголовного дела по факту произошедшего.

Как в свою очередь сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона, три вертолета Центра медицины катастроф направлены на место ДТП. Минздраву региона предстоит оказать всю необходимую помощь центральной медсанчасти ФМБА, работающей в Лесном. "Принято оперативное решение о госпитализации пострадавших в областные учреждения. На место вылетают три вертолета Центра медицины катастроф", - говорится в распространенном сообщении.

Утром 10 июня в городе Лесной маршрутный автобус №4 врезался в остановку общественного транспорта. По данным местных властей, в результате аварии погибли шесть человек, еще пятеро пострадали. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщали, что после ДТП в больницу были доставлены 15 человек, погибли шестеро. Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозов.

Город Лесной имеет статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), находится примерно в 240 км от Екатеринбурга.