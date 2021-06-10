В Хабаровске загорелся автосервис с машинами на площади 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники противопожарных подразделений Хабаровска локализовали пожар в здании автосервиса на Краснодарском проезде, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.

Сообщение о возгорании поступило в 13.15 (06:15 мск).

"В 14.00 (07:00 мск) пожар в здании автосервиса на Краснодарском проезде города Хабаровска локализован на площади 1 тыс. кв. метров. Пожарными расчетами ведется дальнейшая проливка места пожара и конструкций. Огнем повреждено одноэтажное здание и находящиеся внутри 10 автомобилей. На ликвидации пожара задействовано 24 человека личного состава и девять единиц специальной техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что здание состоит из боксов шлакоблочных конструкций, обшитых профлистом. По предварительным данным, один человек получил ожоги и доставлен машиной скорой помощи в медицинское учреждение.

Причины пожара и обстоятельства происшествия будут устанавливаться сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и специалистами Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю.