Ощущаемое землетрясение зафиксировали вблизи поселка в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 10 июня. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали слабоощущаемое сейсмособытие вблизи поселка в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

"От Сахалинской сейсмостанции Геофизической службы РАН в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что в координатах 53,9 СШ, 139,7 ВД зарегистрировано землетрясение (15 км юго-западнее п. Многовершинный). Его эпицентр находился на глубине 9 км, магнитуда - 3,3", - говорится в сообщении.

Землетрясение могло слабо ощущаться на территории поселка Многовершинный Николаевского района. Жертв, разрушений нет. Объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме.