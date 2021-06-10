Погибшие в ДТП с автобусом на Урале были работниками "дочки" "Росатома"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Погибшие в ДТП с автобусом в городе Лесном Свердловской области были сотрудниками предприятия "Электрохимприбор", который входит в "Росатом". Семьям погибших будет оказана помощь от предприятия, сообщили ТАСС в пресс-службе "Электрохимприбора".

"Это автобус не комбината "Электрохимприбор", это автобус Нижнетуринского автотранспортного предприятия. По предварительной версии, у него отказали тормоза, и он совершил наезд на наших работников - шесть человек погибли. Конечно, [от предприятия будет оказана помощь семьям погибших]", - сообщили в пресс-службе.

Утром 10 июня в городе Лесном автобус врезался в остановку общественного транспорта. В результате аварии погибли шесть человек. Ранее сообщалось о 15 пострадавших, по уточненным данным, пострадали пять человек. Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозов у автобуса.

Город Лесной имеет статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), находится в 240 км от Екатеринбурга.

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" - одно из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" и градообразующее предприятие города Лесного.