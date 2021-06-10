Решение о возвращении в Россию части экипажа "Амура" примет судовладелец

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. Ограничений на выезд из Японии для большей части экипажа российского траулера "Амур", столкнувшегося в конце мая с японской рыболовецкой шхуной, нет, и решение о возвращении части команды в Россию будет принимать судовладелец. Об этом в четверг ТАСС рассказали в генеральном консульстве РФ в Саппоро.

"Часть команды уже может вернуться в Россию, но решение по этому вопросу будет принимать судовладелец", - отметил собеседник агентства. В генконсульстве пояснили, что, согласно полученной от японского Управления безопасности на море информации, препятствий для выезда из страны для большей части экипажа нет, но с некоторыми членами команды японские правоохранители еще хотели бы пообщаться в рамках ведущегося расследования. Экипаж "Амура" насчитывает 23 человека.

Японская прокуратура, как сообщили ТАСС в четверг в генконсульстве, предъявила обвинения в халатности и ненадлежащем управлении судном, которые повлекли гибель людей, третьему помощнику капитана российского траулера "Амур" 38-летнему Павлу Добрянскому, в момент столкновения стоявшему на вахте. В российском дипломатическом представительстве ранее сообщали, что наказание по этим статьям обвинения предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн иен (около $10 тыс. по текущему курсу). Арестованный россиянин своей вины не признает.

На этой неделе береговая охрана японского города Момбэцу также направила документы в прокуратуру на капитана японской шхуны "Хокко-мару - 8", с которой столкнулся "Амур". Его также подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном, которые повлекли за собой гибель трех человек, однако к настоящему времени информации о его задержании или предъявления ему обвинения не поступало.

2 июня окружной суд северного города Асахикава постановил изъять у экипажа "Амура" необходимые для продолжения плавания документы для обеспечения гарантий внесения залога в связи с иском о компенсации ущерба.

Амур и "Хокко-мару - 8" столкнулись 26 мая в 23 км от побережья острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти рыбаков, находившихся на шхуне, погибли. "Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске.