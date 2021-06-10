Что известно о ДТП с автобусом в закрытом городе в Свердловской области

Утром 10 июня у автобуса в закрытом городе Лесной на Урале отказали тормоза, он врезался в остановку общественного транспорта. В результате аварии погибли шесть человек. ТАСС собрал все, что известно об инциденте на данный момент.

Служебный атобус марки ПАЗ, по предварительным данным, вез со смены работников "дочки" Росатома - предприятия "Электрохимприбор". На остановке также находились сотрудники предприятия, которые направлялись на смену.

Все погибшие были работниками "Электрохимприбора". Предприятие окажет помощь их семьям.

По последним данным, в результате ДТП девять человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали, четверо находятся в тяжелом состоянии - их доставят в больницу в Екатеринбурге. Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

В СУ СК по региону заявили, что в салоне автобуса было несколько десятков человек. При этом, по данным ГИБДД, все погибшие и пострадавшие в момент аварии находились на остановке общественного транспорта. В прокуратуре, в свою очередь, сообщили, что водитель совершил наезд на людей, которые шли на работу на местный комбинат.

В региональном МВД сообщили, что автобус спускался с большой горы.

На месте происшествия работают представители руководства районного ОВД и ГИБДД. Три вертолета Центра медицины катастроф направлены на место ДТП.

По данным пресс-службы "Электрохимприбора", попавший в ДТП автобус принадлежит Нижнетуринскому автотранспортному предприятию.

Прокуратура намерена выяснить, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель - медицинский осмотр.

Город Лесной имеет статус закрытого административно-территориального образования, находится примерно в 240 км от Екатеринбурга.

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" - одно из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" и градообразующее предприятие города Лесного.