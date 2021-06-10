В Оренбуржье арестовали обвиняемого в поджоге дома, где погибла женщина и двое ее детей

ОРЕНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение жителю Бугуруслана Оренбургской области в убийстве женщины и двух ее малолетних детей путем поджога их дома, мужчина арестован. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а, "в", е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство более двух лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества путем поджога"). По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

Подозреваемого задержали в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела следователи и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области, уточняется в сообщении. Сбор доказательств продолжается. По данным ведомства, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.

Пожар в частном жилом доме на Фруктовой улице в Бугуруслане произошел утром 18 мая. При тушении возгорания в здании обнаружили тела женщины 39 лет и двух ее дочерей трех и пяти лет. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом, и умышленного уничтожения имущества путем поджога. Позднее следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений Бугуруслана.