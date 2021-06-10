{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Обвал грунта при строительстве водопровода в Узбекистане привел к гибели трех человек

Одного из рабочих, семнадцатилетнего подростка, удалось спасти. В настоящее время он находится в больнице

ТАШКЕНТ, 10 июня. /ТАСС/. Обвал грунта при строительстве водопровода в Кунградском районе Каракалпакии стал причиной гибели трех человек, в том числе двух подростков. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры Каракалпакии.

"Происшествие произошло в Кунградском районе Каракалпакстана 9 июня в 05:30 (03:30 мск). Четверо рабочих, 1990, 2004, 2006 и 2007 года рождения, прокладывали подземный водопровод. Из-за проводимых работ часть грунта оказалась подтопленной, в результате рабочих засыпало землей", - говорится в сообщении. Отмечается, что одного из рабочих, семнадцатилетнего подростка, удалось спасти, в настоящее время он находится в больнице.

Надзорные органы в связи с происшествием проводят проверку.

Теги
Узбекистан
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
Еще 15 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
Читать полностью