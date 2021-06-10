Обвал грунта при строительстве водопровода в Узбекистане привел к гибели трех человек

ТАШКЕНТ, 10 июня. /ТАСС/. Обвал грунта при строительстве водопровода в Кунградском районе Каракалпакии стал причиной гибели трех человек, в том числе двух подростков. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры Каракалпакии.

"Происшествие произошло в Кунградском районе Каракалпакстана 9 июня в 05:30 (03:30 мск). Четверо рабочих, 1990, 2004, 2006 и 2007 года рождения, прокладывали подземный водопровод. Из-за проводимых работ часть грунта оказалась подтопленной, в результате рабочих засыпало землей", - говорится в сообщении. Отмечается, что одного из рабочих, семнадцатилетнего подростка, удалось спасти, в настоящее время он находится в больнице.

Надзорные органы в связи с происшествием проводят проверку.