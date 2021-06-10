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Пожар в автосервисе в Хабаровске ликвидировали

Один человек получил ожоги и доставлен в медицинское учреждение

ХАБАРОВСК, 10 июня. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали крупное возгорание в автосервисе в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"В 16:21 (09:21 мск) пожар в автосервисе на Краснодарском проезде в Хабаровске полностью ликвидирован. Причины пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и специалистами испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю. Ведется опрос очевидцев, сбор материалов для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю днем в четверг. Здание состоит из боксов. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров. Огнем повреждено одноэтажное здание и находящиеся внутри 10 автомобилей. На ликвидации пожара было задействовано 24 человека личного состава и девять единиц специальной техники.

Один человек получил ожоги и доставлен в медицинское учреждение.

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