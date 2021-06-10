В Забайкалье попала в ДТП машина скорой помощи, которая везла пациента в реанимацию

ТАСС, 10 июня. Автомобиль скорой помощи, который вез в реанимацию пациента, попал в ДТП в Забайкалье, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"ДТП произошло в 11:40 местного времени, произошло столкновение автомашины Nissan Navara и скорой, Nissan Navara шла под свой зеленый сигнал светофора, а скорая с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами везла в реанимацию больного. В результате столкновения травмы получили фельдшер и водитель скорой, но госпитализация им не потребовалась, также незначительно пострадал пациент", - сообщили в пресс-службе.

Пациента госпитализировали с его основным диагнозом. Водитель второго автомобиля не пострадал. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.