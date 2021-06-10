В Свердловской области после ДТП проверят весь служебный транспорт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области дала поручение организовать проверку технического состояния всего служебного транспорта региона, который перевозит граждан, после ДТП с шестью погибшими в Лесном. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Что известно о ДТП с автобусом в закрытом городе в Свердловской области

"Прокурор Свердловской области Борис Крылов дал поручение территориальным прокурорам с привлечением подразделений ГИБДД проверить техническое состояние служебного автотранспорта, задействованного в перевозке граждан, соблюдение требований законодательства о транспортной безопасности на территории региона. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сказала собеседница агентства.

Проведение проверки взято на контроль прокурором области.

Утром 10 июня в ЗАТО Лесной служебный автобус, перевозивший сотрудников предприятия "Электрохимприбор" (входит в Росатом), врезался в остановку общественного транспорта. В результате аварии погибли шесть человек, пострадали девять. Все погибшие и пострадавшие - пешеходы.