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Исполнителя фламенко Диего Эль Сигала задержали по подозрению в гендерном насилии

52-летний Диего Эль Сигала является одним из наиболее известных исполнителей фламенко в мире

МАДРИД, 10 июня. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала в Мадриде известного в стране певца, выступающего в жанре фламенко, Диего Эль Сигала по подозрению в насилии по половому признаку. Об этом сообщило в четверг Agencia EFE.

По его информации, исполнитель был арестован в одном из отелей испанской столицы и провел ночь в отделении полиции. Его подозревают в гендерном насилии, произошедшем в населенном пункте Херес-де-ла-Фронтера (автономное сообщество Андалусия). Какие конкретно действия вменяются исполнителю, не уточняется.

52-летний Диего Эль Сигала является одним из наиболее известных исполнителей фламенко в мире. Он несколько раз становился обладателем премии "Латинская Грэмми" и других наград. Певец продал более 2 млн альбомов, сотрудничал с популярными исполнителями, в том числе с Рики Мартином.

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