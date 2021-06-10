Следователи проводят обыски по делу экс-главы Минимущества Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Следователи СК РФ проводят в Екатеринбурге обыски по делу экс-главы Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова. Его обвиняют в получении взятки при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, оперативные мероприятия прошли ночью по 11 адресам. Следственные действия продолжают.

"Следователи проводят обыски по делу МУГИСО. В результате мероприятий задержаны десять человек. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения", - сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что Пьянков и его бывший заместитель Артем Богачев в настоящее время находятся не в Екатеринбурге. Собеседник агентства предположил, что они могут предпринять попытку скрыться от следствия.

Алексея Пьянкова и двух его заместителей - Артема Богачева и Константина Никанорова - задержали 26 апреля 2016 года. Их подозревали в растрате 55 млн рублей, получении взятки в 31,5 млн рублей и приобретении земельных участков по заведомо завышенной цене в ходе подготовки Екатеринбурга к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Сначала чиновников арестовали, позже суд избрал для них меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

До принятия решения о проведении матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге стадион "Центральный" и территория вокруг него находились в частной собственности. Для начала строительства инфраструктуры к чемпионату необходимо было передать объекты в федеральную собственность. С этой целью совершались десятки сделок, в результате которых стадион сначала перешел в собственность Свердловской области, а затем в федеральную. Возбуждение уголовных дел было связано именно с этими сделками.