В Москве арестовали главу одного из отделов Минобрнауки

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы отправил в СИЗО начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова в рамках расследования уголовного дела о получении взятки. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, обвиняемый арестован до 7 августа.

"Постановлением Хамовнического суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Шерстобитова Михаила Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 июня", - сказал пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

По его словам, Шерстобитову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Шерстобитов был задержан в центре Москвы с поличным 8 июня при передаче ему 150 тыс. рублей. В этот же день ему был предъявлено обвинение. "Как было установлено следствием, Шерстобитов получил взятку за изменения в акте ревизионной проверки одного из вузов", - уточнил собеседник агентства.

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.