Сейм Латвии лишил неприкосновенности депутата, заподозренного в шпионаже в пользу РФ

РИГА, 10 июня. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии в четверг лишил неприкосновенности депутата Яниса Адамсонса от оппозиционной социал-демократической партии "Согласие", защищающей интересы русскоязычного населения республики, которого заподозрили в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает местное агентство LETA.

В парламент с запросом дать согласие на обыск, задержание и арест Адамсонса обратилась Генеральная прокуратура Латвии. За одобрение запроса проголосовали 69 парламентариев, против были пять депутатов, воздержались четверо.

Сам политик, выступая на заседании Сейма, указал, что не имеет ни малейшего понятия, что ему инкриминируется. "Грехов за собой не чувствую. Что бы ни решил Сейм, мне сложно комментировать то, чего я не знаю. У меня нет ни малейшего представления, что мне инкриминируется", - указал Адамсонс.

При этом парламентарий выразил уверенность, что Сейм поддержит запрос Генпрокуратуры. "Посмотрим, чем этот цирк закончится", - отметил он.

Как сообщает Латвийское телевидение со ссылкой на неофициальную информацию, депутата подозревают в шпионаже в пользу России, а в документе Службы государственной безопасности отмечены 43 эпизода.

Адамсонс является членом парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но политик не имеет выданного Бюро по защите конституции (контрразведка) допуска к информации, содержащей государственную тайну. Политик в 1994-1995 годах также занимал пост министра внутренних дел Латвии.