Около 100 тыс. нарушений выявила столичная ГИБДД у таксистов во время рейда

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московская ГИБДД выявила меньше чем за месяц более 100 тыс. нарушений у таксистов во время рейда, который прошел с 14 мая по 4 июня. Об этом ТАСС сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

"Почти 100 тысяч нарушений в области безопасности дорожного движения выявлено в период проведения рейда. Так, за указанный период сотрудниками Госавтоинспекции пресечено более 13 тыс. фактов управления транспортным средством с нечитаемыми или нестандартными государственными регистрационными знаками, более 24 тысяч фактов управления автомобилем такси с неисправностями. Выявлено 779 фактов управления автомобилем такси, не прошедшим обязательную процедуру государственного технического осмотра", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, за неуплату штрафов за нарушения ПДД привлечено к ответственности более 6 тыс. водителей.

"Составлено почти 4 тыс. административных материалов за проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора и около 2 тыс. - за нарушения правил остановки и стоянки, а также 335 материалов за выезд и движение по полосе встречного движения. Пресечено 270 фактов управления автомобилем такси с признаками опьянения", - сказали в управлении.