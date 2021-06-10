Дело возбудили в отношении директора центра в Забайкалье, где истязали детей

ТАСС, 10 июня. Уголовное дело возбуждено в отношении директора детского центра в Забайкалье, где истязали воспитанников, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело в отношении директора государственного центра социального обслуживания "Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Маяк". Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, директор детского центра, злоупотребляя должностными обязанностями, устроил свою жену на работу в учреждение на должность младшего воспитателя. Кроме того, директор детского центра, обладая достоверными сведениями о ее жестоком и грубом обращении с малолетними воспитанниками центра, не принял мер к пресечению незаконных действий супруги.

Эти факты были выявлены следователями в ходе расследования уголовного дела в отношении работника этого центра, обвиняемой в истязании малолетних воспитанников.

В начале июня Балейский районный суд Забайкальского края постановил взять под стражу до 30 июля воспитательницу центра, которую обвиняют в истязании трех воспитанников учреждения. По данным следствия, 48-летняя женщина с января по май 2021 года систематически избивала двух мальчиков 10 и девяти лет и восьмилетнюю девочку. Воспитатель била детей рукой по голове, дергала за волосы и уши, толкала их. Было возбуждено уголовное дело по п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание трех несовершеннолетних").