В Ростове-на-Дону вынесли приговор члену ИГ, который собирался устроить теракт

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня./ТАСС/. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Владикавказа, вступившего в террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), к 15 годам колонии и штрафу в размере 30 тыс. рублей, сообщили журналистам в пресс-службе суда. Мужчина готовил взрыв в административных зданиях города.

"В соответствии с приговором суда Алексанянц признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также со штрафом в размере 30 тыс. рублей", - сообщил представитель суда.

Летом 2020 года подсудимый принес присягу лидеру группировки, одновременно с этим получил сведения об ином лице, которое должно было помочь ему организовать отъезд в Сирию. Кроме того, житель Владикавказа согласился совершить в городе взрыв в зданиях органов власти. Однако при подготовке теракта его задержали правоохранители.

"Алексанянц, следуя указаниям участника международной террористической организации, прибыл к месту нахождения спрятанных самодельного взрывного устройства и денежных средств, извлек предметы, после чего при следовании к автомобилю был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении суда.