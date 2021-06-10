Мошенники обманули интернет-магазин Wildberries на 1 млн рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Полиция Москвы расследует факт мошенничества на 1 млн рублей в отношении интернет-магазина Wildberries, совершенного неизвестными. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В начале июня ООО "Вайлдберриз" заключило договоры оферты с различными физическими и юридическими лицами, через которых злоумышленники фиктивно приобрели товар в интернет-магазине. Посчитав, что договоры исполнены, представители ООО "Вайлдберриз" оплатили необходимую сумму злоумышленникам", - сказал собеседник агентства.

Ущерб, по мнению интернет-продавца, составил 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Официальными комментариями правоохранительных органов и интернет-магазина ТАСС пока не располагает.