В Тамбове автобус столкнулся с восемью автомобилями

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате ДТП с маршрутным автобусом и восемью припаркованными автомобилями, которое произошло утром в четверг в Тамбове. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области.

"Тамбов <…> поступило сообщение о том, что в результате ухудшения состояния здоровья водителя маршрутного автобуса №52 на улице Гастелло произошло касательное столкновение с восемью припаркованными автомобилями. В результате ДТП пострадал один человек", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, движение не перекрыто, разлива топлива не зафиксировано. "На месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Тамбовской области. К ликвидации последствий ДТП привлечено 19 человек и семь единиц техники, восемь человек и две единицы техники от МЧС России", - уточняется в сообщении.

По данным руководителя пресс-службы ГИБДД по Тамбовской области Станислава Конышева, предварительной причиной столкновения автобуса "Нефаз" с автомобилями стал инсульт водителя автобуса. "Водителю 59 лет, предварительно, инсульт, в салоне также поднялось давление у женщины", - пояснили в пресс-службе.