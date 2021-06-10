Материалы дела по пропаганде наркотиков в интервью Дудя поступили в суд

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Материалы административного дела по пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя поступили в Зюзинский районный суд города Москвы. Об этом ТАСС сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

"Официальные психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя. Материалы дела были направлены в Зюзинский районный суд города Москвы для принятия дальнейшего решения по этому делу", - сказала собеседница агентства.

Суд подтвердил ТАСС поступление документов.

Речь идет о материалах расследования административного дела, возбужденного 23 апреля управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве по статье 6.13 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях ("Пропаганда наркотических средств"). Мизулина пояснила, что в ходе расследования административного дела был проведен ряд официальных экспертиз, которые подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в двух видеоинтервью блогера Юрия Дудя: интервью с украинским блогером Ивангаем, интервью с исполнителем Моргенштерном.

"Лига безопасного интернета отмечает принципиальную и честную позицию управления по контролю за оборотом наркотиков по городу Москве в ходе расследования этого дела. На сотрудников полиции оказывалось колоссальное давление, но, несмотря на это, состоялось объективное расследование, и дело было доведено до суда", - подчеркнула Мизулина.

В апреле Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.