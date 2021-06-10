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Следствие требует арестовать Хованского

Ранее блогера задержали по подозрению в оправдании терроризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Следствие в Санкт-Петербурге требует ареста блогера Юрия Хованского, задержанного по подозрению в оправдании терроризма из-за размещенной в интернете песни, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Следователь обращается в суд с ходатайством о заключении под стражу", - сказал собеседник агентства.

В среду источник сообщил ТАСС, что Хованского задержали в Санкт-Петербурге по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ ("Оправдание терроризма"). Собеседник агентства пояснил, что задержание связано с размещенной в интернете песней про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. В СК позже подтвердили задержание Хованского. Сам он, согласно опубликованному ведомством видео допроса, признал вину и раскаялся.

Хованский ведет видеоблог на платформе YouTube с 4,4 млн подписчиков.

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