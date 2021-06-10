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Кризис на Украине

СК России возбудил дело о подрыве на мине жительницы юго-востока Украины

Женщина получила ранения

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту подрыва на мине мирной жительницы юго-востока Украина, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны") в связи с противоправными действиями украинских силовиков", - сообщает СК.

По данным следствия, украинские силовики установили мины в лесном массиве поселка Глубокая Никитовского района города Горловки. 6 июня мирная жительница проходила по лесу, в результате контакта с боеприпасом произошел его подрыв. Женщина получила ранения.

В рамках уголовного дела устанавливаются причастные к совершению преступления должностные лица из числа украинских силовиков.

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