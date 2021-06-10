Суд в Самаре арестовал мать, подозреваемую в убийстве дочери

САМАРА, 10 июня. /ТАСС/. Суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца женщине в Самаре, подозреваемой в убийстве своей дочери 2018 года рождения, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. [Суд арестовал] на два месяца", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, 8 июня подозреваемая уронила свою дочь 2018 года рождения с балкона квартиры в Октябрьском районе Самары. По факту происшествия региональное управление СК возбудило уголовное дело в отношении матери по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии").

Прокуратура Октябрьского района Самары также организовала собственную проверку, которая охватит в том числе работу органов профилактики. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц.

По данным регионального министерства социально-демографической и семейной политики, женщина приехала в Самару из Ульяновска и жила с дочкой в съемной квартире. Она не состояла на учете, регистрации в Самарской области у нее не было.