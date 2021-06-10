Застрелившему двух приставов в Сочи предъявили обвинение

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю предъявили обвинение 60-летнему жителю Сочи, который был задержан в среду после стрельбы в двух судебных приставов, погибших на месте. Об этом сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ.

Ранее сообщалось, что в отношении жителя Сочи возбуждено уголовное дело по ст. 295 УК РФ ("Посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие") и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"). Кроме двух убитых судебных приставов при инциденте был ранен работник организации, привлеченной к сносу самостроя. Прокуратура Краснодарского края взяла ход расследования уголовного дела на контроль.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя города Сочи, которому предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников органов принудительного исполнения (ст. 295 УК РФ) и в покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.