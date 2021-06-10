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Доклад Минобороны о крушении Boeing в Донецкой области

В дело MH17 включили свидетельства в пользу версии, что Boeing был сбит военным самолетом

В частности, на заседании заслушали записи переговоров, проходивших, по версии следствия, между обвиняемыми Пулатовым и Харченко, Дубинским и Пулатовым, а также Дубинским и Харченко
© AP Photo/Peter Dejong

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 10 июня. /ТАСС/. Досье по делу MH17 содержит перехваченные телефонные разговоры ополченцев Донецкой народной республики (ДНР) о том, что малайзийский Boeing был сбит военным самолетом. Записи были представлены в четверг в ходе слушаний в судебном комплексе "Схипхол".

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В частности, на заседании были заслушаны записи переговоров, проходивших, по версии следствия, между обвиняемыми Олегом Пулатовым и Леонидом Харченко, Сергеем Дубинским и Пулатовым, а также Дубинским и Харченко. В них всех речь идет практически об одном и том же, что "сушка" (истребитель Су) сбила Boeing, и сразу вслед за этим находящийся в распоряжении повстанцев "Бук" сбил "сушку".

"Вы точно наблюдали, что его "сушка" бабахнула или все-таки наши?" - спрашивает в одной из записей человек, которого следствие называет Дубинским. "Не наши, "сушка", - отвечает ему собеседник, которым, по версии следствия, является Харченко.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.

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УкраинаНидерландыДоклад Минобороны о крушении Boeing в Донецкой области
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