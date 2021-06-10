Суд отклонил иск Навального из-за проблем с проносом техники адвокатов в колонию

ВЛАДИМИР, 10 июня. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира отклонил иск Алексея Навального к ИК-3, где он проходил лечение, сотрудники которой якобы мешали адвокатам осужденного проносить и пользоваться телефонами и ноутбуками на территории колонии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

12 мая в суд поступил административный иск Навального о признании незаконными действий ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области по воспрепятствованию проносу и использованию адвокатами (защитниками) Алексея Навального в апреле и мае 2021 года при свиданиях с ним средств мобильной связи и коммуникации, в частности личных смартфонов и ноутбуков, обеспечивающих их работу. Ответчиком по делу выступала администрация колонии, в больнице которой с середины апреля до начала июня проходил лечение Навальный. Рассмотрение дела по существу началось 8 июня.

"Административное исковое заявление Навального <...> оставить без удовлетворения", - сказала судья.

Как пояснил журналистам адвокат Вадим Кобзев, решение суда будет обжаловано. Навальный отказался от участия в рассмотрении иска, административное дело рассматривалось судьей единолично.

Ранее Петушинский районный суд рассмотрел три иска Навального к администрации ИК-2 в Покрове, где он отбывает наказание. 2 июня суд отказал Алексею Навальному в удовлетворении его иска к ИК-2 за постановку на учет как склонного к побегу, а также признал, что в колонии не нарушались его права на непрерывный восьмичасовой сон. 7 июня Навальный отказался от исков, связанных с невыдачей ему книг для чтения и цензурой периодических изданий.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Блогер отбывает наказание в ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области.