ВС отменил приговор жителю Татарстана, осужденному условно за размещение фото Гитлера

ТАСС, 10 июня. Верховный суд России отменил приговор жителю Татарстана Мухаммеду Эль-Айюби, ставшему фигурантом дела о размещении фотографии Адольфа Гитлера при проведении акции "Бессмертный полк онлайн" и осужденному к году условно и штрафу в размере 150 тыс. рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, дело направлено на новое рассмотрение.

"Апелляционное определение отменили, дело направили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции", - сказала собеседница агентства.

Верховный суд Татарстана 2 декабря прошлого года приговорил Эль-Айюби к году условно и штрафу в размере 150 тыс. рублей.

Следствием и судом установлено, что 4 мая 2020 года Эль-Айюби, используя приложение в соцсети, отправил на сайт "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. В рамках расследования следователи установили цели и мотивы совершенных Эль-Айюби преступлений. По его утверждению, такой поступок он совершил из-за наличия симпатий к Гитлеру. Эль-Айюби в ходе предварительного следствия вину в содеянном признал полностью и публично принес извинения.