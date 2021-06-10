Суд арестовал застрелившего двух судебных приставов в Сочи

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Сочи арестовал до 9 августа мужчину, обвиняемого по уголовному делу, возбужденному после стрельбы в среду, в результате которой при выполнении исполнительных действий погибли двое судебных приставов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить, избрать в отношении В. Кочьяна меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 9 августа 2021 года", - сказал судья.

В обоснование заявленного ходатайства об аресте обвиняемого на время предварительного следствия следователь по уголовному делу в ходе заседания суда заявил, что обвиняемый не проживает по адресу регистрации, не имеет постоянных источников дохода, может оказать давление на свидетелей или препятствовать проведению расследования. Судья пояснил, что суду не представлены медицинские сведения о серьезных заболеваниях у обвиняемого, препятствующих содержанию его под стражей. Прокурор поддержал позицию следствия.

"При решении вопроса об избрании меры пресечения, суд учел, что Кочьян обвиняется в совершении особо тяжких преступлений против жизни и здоровья человека, а также против правосудия, за которые предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Его действия были направлены на воспрепятствование законной деятельности потерпевших по исполнению решения суда, вынесенного именем РФ и обязательного для исполнения. Кроме того, принято во внимание поведение обвиняемого после совершения им преступления - мер по оказанию помощи он не предпринял", - добавили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда в четверг.